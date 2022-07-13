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Спортивный комплекс построят на месте 200 гаражей в Якутске

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В Якутске начался демонтаж 200 гаражей, которые занимают муниципальный земельный участок. По данным мэрии, на освободившейся территории будет построен многофункциональный спортивный комплекс.

Работы ведутся на улице Петра Алексеева. Администрация заранее уведомила представителей гаражного кооператива, что незаконно установленные объекты будут демонтированы и вывезены на штрафстоянку. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Власти рекомендуют горожанам обратиться в Гагаринский округ или в территориальный орган управления по месту жительства для предоставления компенсационного земельного участка под металлические гаражи на законном основании.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде для строительства метро снесут больше 60 домов и гаражей. В частности, для выполнения работ требуется освободить участки под гаражами в кооперативе «Автолюбитель».

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