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Новый мост вместо разрушенного паводком построят в Забайкалье

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В Чернышевском районе Забайкальского края построят новый мост, стоимость которого оценивается в 11,6 млн рублей. Его возведут на месте переправы, которая была разрушена при паводке в 2021 году.

По данным подрядчика, рабочие укладываются в установленные сроки. Технологический мост через реку Алеур будет построен до 1 сентября. По словам главы муниципалитета Виктора Наделяева, после возведения переправы необходимо начать проектирование основного железобетонного моста с двухполосным движением. Об этом пишет ChitaMedia.

Глава Забайкалья Александр Осипов дал поручение предусмотреть финансирование на проектирование переправы.

Ранее сообщалось, что в регионе на спад пошел уровень воды после паводка. Подтопления сохраняются в пойме Борзи и Нижней Борзи, Олекмы и Аргуни.

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