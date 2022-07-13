Минобороны сообщило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области
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- Минобороны сообщило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области
Военнослужащие РФ ликвидировали в Харьковской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Об этом в ходе брифинга в среду, 13 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, диверсанты прибыли из Киева. Они входили в состав 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Группу украинских боевиков уничтожили в районе села Дементиевка.
Пять диверсантов ликвидированы на месте, 10 украинских военных взяты в плен, добавил Конашенков.
Также он добавил, что ВС РФ уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц техники из оперативно-тактической группы «Каховка» на судостроительном заводе в Николаеве. Ликвидированы два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.
Накануне в Запорожской области был задержан украинский диверсант, который 17 июня устроил покушение на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову и теракт на День России.
11 июля произошло покушение на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Чиновник не пострадал и продолжил работу, несмотря на угрозы украинской стороны. В тот же день силами ГУ МВД региона были установлены личность диверсанта, пытавшегося убить Сигуту, а также факт его принадлежности к украинской преступной сети.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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