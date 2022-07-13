В Совфеде призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии

Сенатор Владимир Джабаров призвал Украину не смешить цивилизованный мир внесением в Верховную раду Украины законопроекта о признании Чеченской Республики Ичкерия.

«А почему бы Верховной раде не признать заодно Веймарскую Республику, Дальневосточную Республику, или Австро-Венгерскую империю? Бред какой-то. Верховной раде больше нечем заняться? Не смешите цивилизованный мир», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас заявил, что признать несуществующее государство собралась страна с утраченным суверенитетом, передает НСН.

«Признать суверенитет несуществующего государства собирается парламент страны, которая сама давно утратила суверенитет и территориальную целостность», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесение в Верховную раду законопроекта о признании Чеченской Республики Ичкерия демонстрирует юридическую безграмотность украинских депутатов, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал бессмысленным и смешным этот законопроект. Он отметил, что «Ичкерии даже на бумаге не существует», сообщается на сайте kp.ru.

Проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия появился на сайте рады 12 июля. Его авторами выступили депутаты Александр Гончаренко и Муса Магомедов.

Чеченская Республика Ичкерия — самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чечни. Было ликвидировано к весне 2000 года.