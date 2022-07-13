XI фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в Коломенском

Фестиваль «Русское поле» пройдёт на территории музея-заповедника «Коломенское» 27 августа 2022 г. и будет посвящён Году культурного наследия народов России, а также 875-летию Москвы. Об этом сообщили на Mos.ru

Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюблённых в историю России, её песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что летом 2022 г. на «Русское поле» съедутся не менее 2 тыс. участников из разных регионов страны.

В Коломенском будут работать как традиционные, давно полюбившиеся гостям, так и новые тематические площадки, где можно будет приобрести сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, увидеть коллекции костюмов и попробовать древнерусские блюда.

Как и в прошлые годы, организаторы «Русского поля» проведут интересные конкурсы, а фестивальное жюри определит победителей в 8 номинациях: «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшая коллекция "Наследие и традиции"», «Лучший туристический маршрут», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший народный мастер» и «Лучший товаропроизводитель».

Кроме того, в преддверии 875-летия Москвы оргкомитет «Русского поля» объявил конкурс на лучшее видеопоздравление столицы. Принять участие может любой желающий – для этого нужно снять видео с песней о Москве и до 1 августа 2022 г. отправить его организаторам вместе с заполненной заявкой «Конкурс Москва», которую можно скачать на официальном сайте фестиваля. Победителей определит народное голосование, которое продлится с 1 по 20 августа 2022 г. Наиболее яркие поздравления увидят гости фестиваля, а победителей ждут уникальные призы.

В этом году «Русское поле» впервые пройдёт в двух форматах. Принять участие в фестивале можно будет офлайн и онлайн. Прямую трансляцию основных событий проведут на официальном сайте фестиваля и его страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».