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Президент Узбекистана смягчил режим ЧП в Каракалпакстане

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Фото: соцсети
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане, где ранее был введен режим чрезвычайного положения. Об этом 13 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

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«Принимая во внимание стабилизацию ситуации и возвращение жизни жителей в привычное русло, президентом Узбекистана принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа «с 23 часов до 5 часов» вместо «с 21 часа до 7 часов», — написал Асадов в Telegram.

В Нукусе, столице автономной Республики Каракалпакстан в Узбекистане, в начале июля проходили незаконные демонстрации против проведения референдума по поправкам в Конституцию. Протестующие не одобрили планы властей о внесении изменения относительно республики. Так, из документа предлагается изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакии и ее праве на выход из состава Узбекистана.

На фоне митингов президент Узбекистана ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. Кроме того, 3 июля он объявил, что в Конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона. После этого обстановку удалось стабилизировать. На следующий день, 4 июля, законодательная палата парламента страны проголосовала за исключение из проекта изменений в Конституцию статей, в которых упоминается статус республики.

Также 4 июля командующий Нацгвардии Узбекистана Рустам Джураев на брифинге сообщил, что в ходе беспорядков погибли 14 гражданских и четверо правоохранителей. В этот же день посольство РФ в Ташкенте предупредило, что россиянам при поездках в Узбекистан стоит избегать визитов в Каракалпакстан.

5 июля Мирзиеев обсудил ситуацию в Каракалпакстане с президентом РФ Владимиром Путиным. С российской стороны была выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в республике.

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