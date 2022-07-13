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Бывшему вице-губернатору Томской области предъявили обвинение в растрате

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет России предъявил бывшему заместителю губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрию Гурдину обвинение в растрате. Об этом в среду, 13 июля, заявили в пресс-службе ведомства.

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«Бывшему заместителю губернатора региона предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денежных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено в связи с растратами при реализации в регионе национального проекта «Образование».

По предварительным данным, в период с августа 2020 года по ноябрь 2021 года директор одного из фондов Томской области растратил не менее 70 млн рублей, руководил этим процессом Гурдин. Второму фигуранту уголовного дела также предъявлено обвинение в растрате.

Сейчас правоохранители избирают экс-замгубернатору меру пресечения.

О задержании чиновника ранее в этот день сообщили в региональном УФСБ России.

Гурдин работал на должности замглавы региона с 2012 года, в мае этого года он ушел в отставку.

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