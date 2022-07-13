СМИ узнали о запросе Джонсоном голосования по вотуму доверия кабмину Британии

Борис Джонсон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании, сам запросил проведение голосования по вотуму доверия правительству. Об этом 13 июля сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии.

По их словам, дата проведения дебатов и голосования пока не названы.

Как отметили лейбористы, внося на обсуждение по своей инициативе вопрос доверия правительству, Джонсон, как представитель Консервативной партии, может установить более подходящую для политической силы формулировку для голосования.

Отмечается, что дата обсуждения и голосования по вотуму пока неизвестна.

Накануне Лейбористская партия запрашивала проведение голосования по вотуму недоверия правительству и премьеру Джонсону. Однако правительство отклонило инициативу, назвав ее нерациональной, так как политик уже заявил о своей отставке с поста премьер-министра.

В среду среди членов парламента от Консервативной партии состоится первый тур голосования. Кандидатам на пост премьера необходимо будет получить как минимум 30 голосов для продолжения борьбы. Процедура будет проходить до тех пор, пока не останутся два претендента.

После этого в выборах будут участвовать уже около 200 тыс. членов партии

Накануне в Великобритании определились кандидаты на пост премьер-министра и главы Консервативной партии. В списке восемь имен. На пост главы британского правительства претендуют глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Исполняющим обязанности премьер-министра и главы тори является Борис Джонсон. 7 июля он объявил об уходе с обоих постов. После этого политик заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Общественности стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц.

Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.