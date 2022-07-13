Посол ЛНР в России рассказал о новой тактике ВСУ при обстрелах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстрелах применяют новую тактику. Об этом 13 июля в Telegram заявил посол Луганской Народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Как он уточнил, украинские военные запускают сначала ракету без боевой части, а следом ракету с фугасным или кассетным зарядом. Тактика применялась в ходе обстрела Луганска в ночь на 13 июля.

«Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», — написал он.

Ранее в этот день в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что минувшей ночью украинские войска выпустили по Луганску две ракеты «Точка-У», обе из которых были поражены на подлете. Первая сбитая ракета предположительно была учебной. Вторая, с осколочно-фугасной боевой частью, при падении сдетонировала. В результате взрыва повреждены 10 одноэтажных домов, автомобиль и линия электропередач. Мирные жители не пострадали.

До этого, 10 июля, стало известно, что ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня, замаскированной под гражданский грузовик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о начале операции было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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