Убийца экс-премьера Абэ готовил нападение на лидера «Церкви объединения»

Убийца бывшего японского премьера Синдзо Абэ 41-летний японец Тэцуя Ямагами изначально планировал нападение с использованием «коктейля Молотова», будучи уверенным в том, что именно Абэ возглавляет религиозную организацию «Церковь объединения». Ранее из-за нее у семьи Ямагами образовались большие финансовые проблемы. Об этом в среду, 13 июля, телеканал NHK, сославшись на источники в следственной группе.

Во время допроса Ямагами сказал, что с самого начала его целью был лидер религиозной организации, в которую ввязалась его мать, подчеркнул канал. Отмечается, что женщина являлась последователем организации «Церковь объединения». Убийца был уверен, что Абэ якобы имеет к ней отношение.

Однажды Ямагами явился во время сбора организации в префектуре Айти с «коктейлем Молотова», но план сорвался, потому что на место проведения собрания пускали исключительно участников. Также на допросе убийца сообщил, что приходил к местам встреч последователей «Церкви объединения» с ножом.

Нападение на 67-летнего Абэ случилось 8 июля во время его выступления с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ доставили в больницу на вертолете спасательных служб. Уже там ему сделали переливание крови, медики в течение нескольких часов боролись за его жизнь, но спасти экс-премьера Японии не удалось. Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления.

12 июля японцы пришли попрощаться с Абэ и заполонили улицы, по которым проезжал катафалк с гробом политика.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.