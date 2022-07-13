Власти Венгрии ускорили инвестиции в АЭС «Пакш»

Власти Венгрии ведут переговоры о новых маршрутах поставок для элементов безопасности АЭС «Пакш». Венгрия планирует получить элементы для проекта АЭС «Пакш-2» в ускоренном порядке и уже осенью заложить бетонные блоки, несмотря на ситуацию вокруг Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы ускорили инвестиции в АЭС «Пакш», и дальнейшая наша цель — чтобы будущей осенью уже заложить в землю бетон. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о новых альтернативных транспортных маршрутах для поставок нагревательных элементов, необходимых для безопасной эксплуатации действующей АЭС «Пакш», чтобы эти нагревательные элементы безопасно поступали в Венгрию даже во время <специальной военной операции> на Украине», — рассказал Сийярто во время трансляции Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее, 13 июля, Сийярто рассказал, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

5 июля Сийярто заявил, что Венгрия физически не может отказаться от использования российских энергоносителей, заменив их поставками топлива из других стран.

До этого, 24 июня, советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России в связи с проведением спецоперации. Он пояснил, что Россия выживает, несмотря на санкции, а ЕС вредит самому себе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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