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В Тверской области нашли тело пропавшего при управлении дельталетом мужчины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Тело пропавшего 9 июля при управлении дельталетом мужчины найдено в озере Селигер в Тверской области. Об этом 13 июля сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Уточняется, что тело было обнаружено 12 июля. Обстоятельства гибели мужчины будут устанавливаться следователем в ходе проверки.

В начале июня инструктор по прыжкам с парашютом погибла в Серпуховском районе Московской области. Инцидент произошел около деревни Большое Грызлово. Погибшая была инструктором Центра парашютной подготовки и спорта и совершила более 700 прыжков с парашютом.

Во время контрольного прыжка с высоты 4 тыс. м парашют раскрылся на высоте в 1,4 тыс. м. Однако спустя некоторое время парашют начал совершать резкие маневры, скрутился, в результате чего женщина упала на землю и погибла от полученных травм.

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