Уровень воды начал спадать в реках Забайкальского края

Уровень воды пошел на спад после паводка в Забайкальском крае. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на правительство региона.

По данным управления по гидрометеорологии Забаайкалья, на некоторых участках спад уровня воды составил почти 1 м. На участках рек Аргунь, Нерча, Онон и Шилка, в верхнем течении Ингоды и на малых реках юга и юго-востока региона уровень воды повысился на 3–33 см. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

На реке Амур уровень воды упал на 84 см, на реке Витим — на 83 см. Подтопления сохраняются в пойме Борзи и Нижней Борзи, Олекмы и Аргуни.

Ранее сообщалось, что в Амурской области дорогу и мост подтопило в результате паводка, который спускается по реке Амур из Забайкалья. Переправа ушла на глубину 35 см.