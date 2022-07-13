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Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Коковым

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Об этом в среду, 13 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе встречи обсуждалась социально‑экономическая обстановка в регионе, в том числе положение дел на рынке труда, а также в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства и туризма.

«Мы для себя наметили цели по повышению заработной платы в бюджетной сфере. С 1 августа мы на 10% повышаем бюджетникам, также работаем именно с легализацией занятости, выводом из тени, потому что не всегда, конечно, зарплату показывают в полном объеме», — сообщил Коков.

Он также отметил, что туристический поток в регион увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2022 года 550 тыс. туристов побывали в республике.

Кроме того, в регионе идет развитие легкой и текстильной промышленности. В Кабардино-Балкарии работают два крупных предприятия – «ВоенТекстильПром» и «БТК групп», где трудятся порядка 1 тыс. человек.

«С 2019 по 2021 год 20 млрд рублей в республику было направлено на реализацию социальных проектов, таких как строительство школ, дошкольное образование. Мы построили сегодня 50 объектов дошкольного образования, три еще в этом году будем вводить. Только по 2022 году сумма составит 12 млрд рублей по национальным проектам», — рассказал Коков.

Он подчеркнул, что до 2024 года в регионе будет построено 24 новых школы.

30 июня стало известно, что в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики началось строительство Черекской ГЭС. Возведение гидроэлектростанции началось с разработки котлованов и устройства качественных насыпей для возведения основных сооружений.

В июле прошлого года Путин рассказал о своих впечатлениях во время первого визита в Кабардино-Балкарию. Российский лидер заявил, что «влюбился в такие места и эту республику благодаря первому знакомству с ней», и вспомнил, как катался в горах Кабардино-Балкарии на лыжах. По его словам, он бывал в республике уже неоднократно.

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