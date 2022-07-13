Охранника Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной

Сотрудник группы противодействия нападению секретной службы США был выдворен из Израиля после драки с женщиной. Об этом 13 июля сообщил CNN.

По данным телеканала, мужчина напал на женщину возле бара. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

Секретная служба США, занимающаяся охраной высших должностных лиц, в том числе президента, подтвердила, что ее сотрудник был задержан полицией Иерусалима в связи с «физическим столкновением». Он был отпущен без предъявления обвинений и вскоре вернулся в США. В дальнейшем его отстранили от исполнения обязанностей.

Группа противодействия нападению обеспечивает тактическую поддержку охраны президента США. С 2021 года этот пост занимает Джо Байден.

13 июля Байден прибыл в Тель-Авив в рамках своего ближневосточного турне. Двумя днями ранее сообщалось, что он проведет в Израиле четырехсторонний саммит по продовольственной безопасности с участием Объединенных Арабских Эмиратов и Индии.

9 июля издание The Washington Post опубликовало заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит, в частности, Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч с саудовскими лидерами для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики.