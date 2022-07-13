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Форум «Путешествуй!»-2022 представил архитектуру программы

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Фото: Российский туристический форум
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Опубликована архитектура программы Российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа 2022 года на ВДНХ. Форум соберет представителей власти и бизнеса, ведущих экспертов и создателей инновационных цифровых сервисов, а его главной темой станет автотуризм. Также в этом году с 29 июля по 7 августа впервые в Москве пройдет Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY-2022.

«На протяжении последних нескольких лет внутренний туризм в России развивается быстро, в некоторых регионах происходит особенно стремительный рост. Это влечет за собой качественное развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, обмен опытом. Все эти и другие вопросы войдут повестку форума «Путешествуй!» в этом году. Отдельное внимание будет уделено путешествиям на автомобилях и формированию специальных маршрутов», — рассказал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В течение четырех дней будут проходить деловые и презентационные сессии, открытые диалоги, лекции и мастер-классы от тревел-блогеров, интервью с авторами книг об автопутешествиях, кинопоказ и дегустации. На форуме будут представлены 12 регионов России: города Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский край, республики Калмыкия и Коми.

Пленарная сессия будет посвящена анализу российского рынка путешествий и определению тенденций, которые поведут сектор вперед. Также в рамках деловой программы будут обсуждаться новые направления и возможности для развития автотуризма в России, национальные туристические маршруты, инвестиции в туристические территории, безопасность и организация дорожной инфраструктуры.

Образовательные и развлекательные мероприятия (лекции, мастер-классы, интервью, кинопоказ, дегустации) будут открытыми, их смогут посетить все желающие.

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!» 2022 выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества.

Страной-партнером этого года станет Узбекистан.

Титульный партнер форума — Кавказ.РФ, официальный партнер — РЖД.

Зарегистрироваться в качестве представителя СМИ можно в разделе «Посетить мероприятие» по ссылке: https://rustravelforum.com

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