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Ночной обстрел Луганска велся ракетами «Точка-У»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Минувшей ночью украинские войска выпустили по Луганску две ракеты «Точка-У», обе из которых были поражены на подлете. Это подтвердили 13 июля в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Стало известно о запрещенных экспериментах Украины на Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 13 июля
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«Силами нашей ПВО обе ракеты были поражены на подлете к Луганску», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Как отметили в СЦКК, первая сбитая ракета, предположительно, была учебной и упала в пригороде столицы ЛНР. Вторая, с осколочно-фугасной боевой частью, при падении сдетонировала. В результате последовавшего взрыва повреждения получили 10 одноэтажных домов, а также легковой автомобиль и линия электропередач.

«Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — сообщили в СЦКК.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в результате артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригорода Луганска был поврежден полигон, на котором хранились боеприпасы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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