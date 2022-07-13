В Бердянске обезвредят взрывное устройство с помощью подрыва

В Бердянске Запорожской области 13 июля с помощью подрыва обезвредят взрывное устройство, найденное во время проведения работ на Азовском проспекте. Об этом мэрия города сообщила в Telegram-канале.

«Уважаемые бердянцы и гости города, во время проведения штатных работ на Азовском проспекте, 23 было обнаружено взрывное устройство, которое невозможно вывезти. Поэтому его обезвреживание будет произведено на месте путем контролируемого подрыва», — говорится в сообщении.

Обезвреживание проведут с 14:00 до 15:00. Жителей города призвали сохранять спокойствие и не переживать.

Ранее, 12 июня, произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти обвинили в произошедшем украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России. В МВД Запорожья произошедшее назвали терактом.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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