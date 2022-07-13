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«Зенит» продлил контракт с главным тренером Семаком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Санкт-петербургский «Зенит» продлил соглашение с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом 13 июля сообщил клуб на своем сайте.

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Новый контракт с 46-летним специалистом рассчитан на три года. Он возглавляет команду из Санкт-Петербурга с 29 мая 2018 года, отмечает «Спорт-Экспресс».

Под руководством Семака «Зенит» четыре раза выиграл чемпионат России, один раз завоевал Кубок России и трижды побеждал в матче за Суперкубок России.

Последний трофей под руководством Семака петербуржцы выиграли 9 июля. «Зенит» во встрече за Суперкубок страны обыграл московский «Спартак» со счетом 4:0. Для клуба этот титул стал седьмым в истории.

Победа над «Спартаком» стала для Семака 100-й во главе «Зенита» по итогам 170 матчей.

Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде против «Химок» в рамках 1-го тура нового розыгрыша чемпионата России по футболу. Игра пройдет 15 июля.

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