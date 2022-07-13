Следствие потребовало поместить в СИЗО экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича

Следственный комитет России заявил ходатайство об аресте бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, подозреваемого в должностных преступлениях. Об этом сообщили 13 июля в Басманном суде Москвы.

Ходатайство заявлено Главным следственным управлением СК России, отметили в инстанции. Гурович доставлен в суд, заседание пройдет с его участием.

Бывший замминистра обвиняется следователями по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Чиновнику грозит до 10 лет колонии.

О задержании Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения стало известно утром в среду. У фигуранта и других сотрудников МЧС прошли следственные действия.

Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года и уволен 25 мая этого года указом президента России. До назначения на пост замминистра, он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.