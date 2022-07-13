Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президент Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре
Мир
В Германии обвинили правительство в энергетическом кризисе в стране
Мир
В Венгрии отказались поддержать эмбарго на импорт газа из РФ
Мир
Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое после остановки «Северного потока»
Политика
Песков отметил отсутствие окончательных договоренностей по транзиту грузов в Калининград
Наука
Ученые разработали точный экспресс-тест для вируса оспы обезьян
Армия
Российские ПВО перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У»
Общество
Задержан бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин
Мир
Российская делегация прибыла на переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле
Мир
Четверть жителей США захотели пересесть на электромобили из-за высоких цен на бензин
Мир
Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел

Адвокат оценил инициативу об отмене налога при продаже жилья

Адвокат Ерохин: если человек решает свой квартирный вопрос, он должен освобождаться от уплаты налогов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любое снижение налоговой нагрузки на граждан — это отличная инициатива. Если человек решает исключительно свой квартирный вопрос, то он должен освобождаться от уплаты всех налогов. Такое мнение выразил в разговоре с «Известиями» адвокат Константин Ерохин, комментируя законопроект, согласно которому в России могут отменить налог для физлиц при продаже единственного жилья.

Порывистый метр: в России предлагают отменить налог при продаже жилья
Как это отразится на рынке недвижимости

Как отметил эксперт, подобная норма снизит расходы покупателей на жилье (за счет экономии от уплаты НДФЛ) и позволит гражданам приобретать более дорогую недвижимость. Также должно увеличиться количество сделок с квартирами — не нужно будет дожидаться истечения трехлетнего или пятилетнего срока для покупки новой квартиры.

«Таким образом, изменения помогут отчасти оживить рынок недвижимости (ждущие истечения срока для получения льготы смогут уже сейчас реализовать задуманные планы), а также позволят сформировать определенные новые поведенческие привычки россиян», — подчеркнул Ерохин.

Адвокат также заметил, что возможность использования подобной льготы можно было бы также распространить на все сделки многодетных семей, на размены или деление квартиры (в том числе с доплатой), установив, например, возможность проведения таких сделок на льготных условиях раз в три года.

12 июля «Известия» сообщили о внесении законопроекта, согласно которому в России могут отменить налог для физлиц при продаже единственного жилья. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, не нужно платить налог, если объект находится три года в собственности и он унаследован или передан по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, либо приватизирован, либо получен по договору пожизненного содержания с иждивением, либо является единственным жильем человека.

28 июня «Известия» писали, что крупные риелторские компании попросили премьер-министра Михаила Мишустина повысить не облагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен покупается новое жилье. Сейчас НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022