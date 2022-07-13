Адвокат оценил инициативу об отмене налога при продаже жилья

Любое снижение налоговой нагрузки на граждан — это отличная инициатива. Если человек решает исключительно свой квартирный вопрос, то он должен освобождаться от уплаты всех налогов. Такое мнение выразил в разговоре с «Известиями» адвокат Константин Ерохин, комментируя законопроект, согласно которому в России могут отменить налог для физлиц при продаже единственного жилья.

Как отметил эксперт, подобная норма снизит расходы покупателей на жилье (за счет экономии от уплаты НДФЛ) и позволит гражданам приобретать более дорогую недвижимость. Также должно увеличиться количество сделок с квартирами — не нужно будет дожидаться истечения трехлетнего или пятилетнего срока для покупки новой квартиры.

«Таким образом, изменения помогут отчасти оживить рынок недвижимости (ждущие истечения срока для получения льготы смогут уже сейчас реализовать задуманные планы), а также позволят сформировать определенные новые поведенческие привычки россиян», — подчеркнул Ерохин.

Адвокат также заметил, что возможность использования подобной льготы можно было бы также распространить на все сделки многодетных семей, на размены или деление квартиры (в том числе с доплатой), установив, например, возможность проведения таких сделок на льготных условиях раз в три года.

12 июля «Известия» сообщили о внесении законопроекта, согласно которому в России могут отменить налог для физлиц при продаже единственного жилья. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, не нужно платить налог, если объект находится три года в собственности и он унаследован или передан по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, либо приватизирован, либо получен по договору пожизненного содержания с иждивением, либо является единственным жильем человека.

28 июня «Известия» писали, что крупные риелторские компании попросили премьер-министра Михаила Мишустина повысить не облагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен покупается новое жилье. Сейчас НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения.