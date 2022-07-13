Суперлуние 13 июля 2022: во сколько и где будет в России

В среду, 13 июля, жители России смогут наблюдать суперлуние, известное также как красная, или «кровавая», Луна.

Суперлуние — это явление, при котором естественный спутник Земли приближается к ней на близкое расстояние. Сегодня оно сократится до минимального в 2022 году — 362 тыс. км.

Жители Москвы, Петербурга и центральных регионов страны смогут наблюдать за явлением в 21:38 мск. Красная Луна будет видна невооруженным глазом. В случае ясной погоды на небе покажутся Сатурн и Юпитер.

Как отмечают астропсихологи, событие негативно сказываются на человеке. Эмоции могут выходить из-под контроля, а конфликтные ситуации возникать на ровном месте. Специалисты рекомендуют не поддаваться на провокации со стороны окружающих. Вечер лучше провести в спокойной обстановке, получить сбалансированный ужин и не злоупотреблять алкоголем. Перед сном следует отвлечься от гаджетов в пользу книги или офлайн-хобби, проветрить комнату, выпить травяной чай и хорошенько выспаться.

Уже через три месяца, 25 октября 2022 года, жители западносибирских и уральских регионов России смогут увидеть частичное солнечное затмение.

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