Экономист назвал влияющие на стоимость нефти факторы

Аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев объяснил в среду, 13 июля, какие факторы влияют на нефтяные котировки.

«На нефтяные котировки давит несколько факторов. Во-первых, согласно недавней статистике Управления энергетической информацией, в США зафиксировано внезапное увеличение нефтяных запасов на 8,2 млн баррелей», — сказал Джиоев в разговоре с Lenta.Ru.

Он отметил, что этот факт может свидетельствовать о переизбытке предложения сырой нефти на рынке, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

«Также на цены оказывает влияние беспокойство касательно распространения коронавируса в Китае — в стране фиксируются новые случаи заболевания, в случае введения новых локдаунов спрос на черное золото, скорее всего, упадет», — считает экономист.

Ранее в среду представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией в рамках договоренностей ОПЕК+, и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против России, прокомментировав планирующуюся поездку президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, сообщается на сайте kp.ru.

В этот же день сообщалось, что Россия поставляет в страны Ближнего Востока рекордное количество дизельного топлива и других производных нефти, передает RT.

27 июня посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов сообщил, что поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз. По его словам, правительство Индии позволяет своим компаниям закупать нефть и газ из России по ценам ниже среднемировых и не перекладывает вопрос роста цен на энергоресурсы на потребителей.