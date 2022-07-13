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Посещение лесов ограничат в Сахалинской области

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Ограничение посещения лесов вводят в Сахалинской области в связи с высокой пожарной опасностью. На подъездных дорогах установят соответствующие информационные аншлаги.

В связи с высоким риском возгораний посещение лесов было ограничено в Тымовском, Смирныховском, Охинском и Долинском районах. В целях обеспечения пожарной безопасности ограничения планируют ввести еще на 11 территориях. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Также запрет будет действовать на работу лесопользователей, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Ограничения не распространяются на граждан, задействованных в охране лесов от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим действует в четырех районах Сахалинской области.

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