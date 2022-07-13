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Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

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Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил о массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военной части противовоздушной обороны (ПВО) в Луганске. Об этом он написал 13 июля в Telegram-канале.

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Часть отвечала за безопасности города.

«На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан», — подчеркнул он.

Офицер ЛНР добавил, что предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан.

Взрывы прогремели около 23:50 вторника по местному времени в районе села Александровка и поселка Металлист. Как сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, к северу от города возник крупный пожар.

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник опубликовал видео последствий обстрела Луганска украинскими ракетами. Ночное небо над городом озарила яркая вспышка, после того как система ПВО сбила украинскую ракету. ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня, замаскированной под гражданский грузовик в жилой застройке.

Мирошник добавил, что при отходе украинские формирования обстреливают уже освобожденные территории республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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