Мост и дорогу подтопило в Амурской области из-за паводка

Дорогу и мост подтопило в Шимановском районе Амурской области в результате подъема воды в реке Амур. Проезд доступен только для транспорта высокой проходимости.

По данным регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, по Амуру идет паводок, который начался в Забайкалье. Утром 13 июля оказался подтоплен мост через реку Шатака автодороги Нововоскресеновка — Аносово. Длина перемыва составляет 110 м, мост ушел под воду на глубину 35 см. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

В верхнем течении Амура наблюдается устойчивый спад воды. В районе села Игнашино за сутки уровень воды уменьшился на 141 см и составил 590 см. В районе села Джалинда вода ушла на 28 см.

По последним данным, гребень паводка находится на участке Черняево — Кумара.

Ранее в этот день прокуратура начала проверку по факту прорыва паводком временной защитной набережной в Верхоянске (Республика Якутия). В результате происшествия оказались затоплены улицы и придворовые территории.