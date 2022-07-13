Следственный комитет потребовал ареста экс-замглавы МЧС Гуровича

Следственный комитет требует ареста бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, подозреваемого в должностных преступлениях. Об этом сообщили в среду, 13 июля, в Басманном суде Москвы.

«В Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуровича», — сказали в суде.

Его обвиняют по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Ранее в этот день сообщалось, что фигурант задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. До этого у Гуровича и других сотрудников МЧС прошли обыски.

Отмечалось, что Гуровичу инкриминируют ущерб в размере 350 млн рублей при строительстве госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области.

Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года и уволен 25 мая этого года указом президента России. До того как занять пост замминистра, он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.