Один человек погиб при ДТП с автомобилем и мопедом на Ставрополье

Стали известны подробности ДТП на Ставрополье, во время которого погиб пассажир мопеда при столкновении с легковым автомобилем. Их сообщает NewsTracker со ссылкой на УГИБДД по региону.

Водитель ВАЗ-21099 рассказал, что его ослепил фарами встречный автомобиль. По этой причине он потерял управление и наехал на двигавшийся впереди мопед. Скончался пассажир мопеда, которому было 20 лет. Водителя мопеда также доставили в больницу с травмами.

Правоохранительные органы разыскивают автомобиль и его водителя, который ехал с дальним светом и спровоцировал ДТП.

Ранее сообщалось, что на автотрассе под Великим Новгородом в ДТП погибли двое детей. По предварительным данным, 62-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо сбил попутный скутер. 14-летний подросток, управлявший скутером, скончался в больнице. Его 15-летняя пассажирка умерла до приезда скорой помощи.