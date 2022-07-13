Бургомистр Берлина предложил отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии

Действующий бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила рассмотреть возможность отключать подсветку на значимых общественных объектах после полуночи. Без подсветки в ночное время могут остаться такие сооружения как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, сообщает издание Zeit.

«В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — заявила градоначальник.

Гиффай уточнила, что Берлин не должен погрузится во тьму из-за этого решения и власти города найдут баланс между «требованиями безопасности» и «безболезненными» способами экономить энергию.

Ранее, 13 июля, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил «Известиям», что последствия решения Германии отказаться от российских угля и нефти будут огромными.

До этого, 4 июля, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер рассказал, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца если поставки из России полностью остановятся, так как сейчас немецкие газохранилища заполнены чуть более чем на 60%.

В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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