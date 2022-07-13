Жители Камчатки перечислили мошенникам около 3,5 млн рублей

Три человека пострадали в результате дистанционного мошенничества за минувшие сутки в Камчатском крае. Общая сумма ущерба составила около 3,5 млн рублей.

Двум жителям Петропавловска-Камчатского 34 и 40 лет позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банков. Они заявили, что кто-то якобы пытается оформить на потерпевших кредиты. Для защиты от несанкционированных операций собеседники убедили мужчин оформить собственные кредиты и перевести средства на «безопасные» счета. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia. Общий ущерб составил более 3,45 млн рублей.

36-летняя жительница Елизово пострадала из-за мошенничества в социальной сети. Она увидела объявление о сборе денежных средств для лечения и перевела злоумышленникам 23 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по каждому факту.