Экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали в Москве по подозрению в преступлении

Правоохранители задержали в Москве бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича, чиновника подозревают в должностных преступлениях. Об этом в среду, 13 июля, сообщил источник.

Подозреваемого задержали на 48 часов, следствие намерено заявить ходатайство о его аресте. Рассматриваться оно будет в Басманном суде Москвы.

Бывший замминистра подозревается следователями в превышении должностных полномочий. У фигуранта и других сотрудников МЧС проведены обыски, проводится ряд других следственных действий.

Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.

25 мая президент России Владимир Путин своим указом освободил его от должности заместителя главы МЧС РФ.