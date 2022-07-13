Германия начала переговоры с Shell о поставках СПГ на замену российскому газу

Германия ведет переговоры с нидерландско-британским концерном Shell и рядом других компаний о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в качестве замены российского топлива. Об этом 13 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Правительство ФРГ намерено начать импорт СПГ уже ближайшей зимой. Переговоры ведутся о заключении долгосрочных контактов на поставку топлива.

Также начаты переговоры о заключении новых соглашений с американской компанией Venture Global LNG.

В начале июля газета Bild допустила срыв плана министра экономики ФРГ Роберта Хабека по доставке СПГ в Германию из-за нехватки танкеров для перевозки. План между тем предполагает импорт 13 млрд кубометров газа в первом полугодии 2023 года для частичной замены российского голубого топлива.

30 июня немецкая Die Welt написала, что Канада может стать новой надеждой Германии на разрешение газового кризиса. Правительство ФРГ намерено диверсифицировать поставки газа и заменить газ из России поставками канадского сжиженного природного газа через порт Сент-Джон.

Также в июне Германия запустила вторую фазу чрезвычайного плана действий из-за нехватки газа. Министерство экономики и защиты климата сообщило, что газ стал дефицитным товаром для страны, и взяло на себя право давать рекомендации об экономии топлива.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам.