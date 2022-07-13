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В ДНР оценили влияние HIMARS на ход боевых действий

Пушилин: Применение Украиной РСЗО HIMARS не влияет на ход боевых действий
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Применение Вооруженными силами Украины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не оказывает существенного влияния на ход боевых действий. Об этом 13 июля заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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«Я бы не сказал, что именно HIMARS меняют сильно картину на фронтах. Меняют картину на фронтах циничное использование любого тяжелого вооружения, будь это артиллерия, РСЗО, в том виде, в котором они применяются, то есть пакетным способом, что затрудняет, наверное, работу нашей ПВО», — сказал он в эфире «Россия 1».

По его словам, не остается сомнений, что противник применяет без раздумья все виды вооружения по гражданским объектам и по инфраструктуре.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 11 июля сообщило о гибели троих человек и ранении 39 жителей в результате обстрела ВСУ села Степано-Крынка из установок HIMARS американского производства.

В тот же день глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что рынок и жилые дома в Новой Каховке региона подверглись обстрелу, который, по предварительным данным, велся из HIMARS. Около 190 человек обратились к медикам за помощью, погибли семеро.

США поставили Киеву РСЗО в рамках пакета военной помощи. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в начале июня заявил, что Россия негативно оценивает такую помощь Украине, подчеркнув что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных, власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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