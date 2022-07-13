В ДНР оценили влияние HIMARS на ход боевых действий

Применение Вооруженными силами Украины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не оказывает существенного влияния на ход боевых действий. Об этом 13 июля заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Я бы не сказал, что именно HIMARS меняют сильно картину на фронтах. Меняют картину на фронтах циничное использование любого тяжелого вооружения, будь это артиллерия, РСЗО, в том виде, в котором они применяются, то есть пакетным способом, что затрудняет, наверное, работу нашей ПВО», — сказал он в эфире «Россия 1».

По его словам, не остается сомнений, что противник применяет без раздумья все виды вооружения по гражданским объектам и по инфраструктуре.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 11 июля сообщило о гибели троих человек и ранении 39 жителей в результате обстрела ВСУ села Степано-Крынка из установок HIMARS американского производства.

В тот же день глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что рынок и жилые дома в Новой Каховке региона подверглись обстрелу, который, по предварительным данным, велся из HIMARS. Около 190 человек обратились к медикам за помощью, погибли семеро.

США поставили Киеву РСЗО в рамках пакета военной помощи. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в начале июня заявил, что Россия негативно оценивает такую помощь Украине, подчеркнув что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных, власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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