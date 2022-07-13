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Больше 1 тыс. граждан переселят из аварийного жилья в Амурской области

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Больше 1 тыс. человек переселят из аварийных домов до конца 2022 года в Амурской области. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.

По словам губернатора Василия Орлова, в 2022 году 14 муниципалитетов получили почти 4,5 млрд на реализацию программы. К текущему моменту жилищные условия улучшили около 600 человек. В Благовещенске, Новобурейском, Сковородине, Чигирях и Арге ведется строительство шести многоквартирных домов, еще на три дома в Талдане и Волково оформляют разрешительные документы.

До конца 2022 года в Амурской области начнут строить еще 22 многоквартирных дома. Семь домов возведут в селе Соловьевск Тындинского района.

По итогам 2019-2024 годов в регионе планируется расселить 6,60 тыс. человек. Общая сумма финансирования составит 6,7 млрд рублей. На данный момент расселили 4,4 тыс. человек.

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