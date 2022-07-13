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В отношении журналиста Резника возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В отношении ростовского журналиста Сергея Резника возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»)». Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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«УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Telegram-канале «Сергей Резник» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины», — сказано в сообщении.

Данная статья предусматривает лишение свободы до 10 лет или штраф до 5 млн рублей.

В августе прошлого года в отношении журналиста уже было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма после осквернения символов воинской славы. Резник был объявлен в федеральный розыск.

12 июля 2022-го муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина отвезли в отделение полиции после обысков в его московской квартире. В отношении Яшина также возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ.

Адвокат Яшина Михаил Бирюков сообщил, что следствие 13 июля предъявит мундепу обвинение и выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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