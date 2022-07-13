В Кремле не стали комментировать слухи о кадровых перестановках в правительстве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 июля не стал комментировать информацию о возможной отставке вице-премьера Юрия Борисова.

«Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. Не будем анонсировать и сейчас ничего», — заявил он.

Ранее в этот день источники РБК сообщили, что Борисов, который курирует в правительстве космическую и оборонную отрасли, в ближайшее время оставит пост. По данным информаторов, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса». Сейчас ее занимает Дмитрий Рогозин.

Источник издания в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) добавил, что Борисов рассматривается на должность в «крупный промышленный актив» без уточнения поста.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров может разделить обязанности с Борисовым. С этим мнением согласен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Он считает, что повышение Дениса Мантурова происходит на фоне геополитического кризиса, санкционной борьбы, поэтому возрастает важность отечественной промышленности, на которую обращено много внимания.

12 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Позже стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера. Рассмотреть кандидатуру Мантурова предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Должность вице-премьера он будет совмещать с постом министра промышленности и торговли.

Вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера будет рассмотрена 15 июля на внеочередном заседании Госдумы. Источник в нижней палате рассказал «Известиям», что причиной внеочередного заседания могут стать в том числе кадровые решения.