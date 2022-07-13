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Власти Херсонской области рассказали о разрушениях после удара по Новой Каховке

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области привел к большим инфраструктурным разрушениям. Об этом в среду, 13 июля, заявила замглавы администрации области Екатерина Губарева.

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В городе разрушены хранилище удобрений, сотни жилых домов, больница и склад с гуманитарной помощью

«Около 65 домов пострадали, разной степени разрушения. Пострадали две школы, три садика, большое количество магазинов, более 200, это как раз центр города, и там достаточно интенсивная жизнь была», — сказала она в эфире Первого канала.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки из американских РСЗО HIMARS стало известно вечером 11 июля. В результате атаки серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

В результате ракетного обстрела погибли семь человек, около 190 человек обратились к медикам за помощью. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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