Песков отметил отсутствие окончательных договоренностей по транзиту грузов в Калининград

В настоящее время окончательных договоренностей по транзиту грузов через территорию Литвы в Калининградскую область нет. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никакой финализации этой ситуации нет», — сказал он.

По словам представителя Кремля, в Москве ожидают подвижек, но проблема не снята.

«Давайте дождемся. Пока чуть-чуть нужно набраться терпения», — заключил Песков.

Ранее в среду источники с российской стороны рассказали «Известиям», что Евровоюз и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. По их словам, Брюссель представил документ, который «полностью удовлетворил» Москву.

В нем говорится о недопустимости ограничивать перемещение грузов между частями РФ. Однако эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций.

Литва, ограничивая транзит грузов, пока не заявляла о готовности снять ограничения.

Также в среду власти Калининградской области заявили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из других регионов России через Литву.

Запрет на транзит ряда грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена, отметила дипломат.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».