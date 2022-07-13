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Ростовчанам предложили собрать 1,3 млн рублей на сказочный шар в парке

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В Ростове-на-Дону на Пушкинской улице планируют установить еще один огромный металлический шар. Деньги на его покупку предложили собрать с местных жителей. Об этом сообщает городская общественная палата.

Речь идет об одном из арт-объектов, отражающих жизнь Александра Пушкина. Два шара уже есть, а третий шар должен получить название «Сказки Пушкина».

Для сбора денег открыли специальный счет. Смету составил сын автора скульптуры Анатолия Скнарина.

По его расчетам, реализация проекта обойдется в 1,3 млн рублей. В эту сумму входит весь комплекс работ, от эскиза до установки, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону после 2023 года запустят скоростной трамвай. Линия пройдет вдоль улицы Вавилова в сторону Северного жилого массива. Правительство Ростовской области уже выделило деньги на строительство линии.

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