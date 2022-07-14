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В парке «Покровское-Стрешнево» появятся детские площадки в экостиле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столичном парке «Покровское-Стрешнево» обновляют детские площадки. Большинство игрового оборудования выполнят из дерева, рассказали в департаменте капремонта Москвы.

Сейчас на территории парка восемь детских площадок. Четыре из них — в эколого-просветительской части, по одной — в историко-культурной и досугово-рекреационной, две — в природной зоне. Оборудование на них устарело и не соответствовало современным требованиям и нормам безопасности.

Работы по обновлению площадок уже начались. Для них подготовили основания, сейчас ведется устройство закладных для установки игрового оборудования, затем там уложат финишный слой травмобезопасного покрытия.

«Согласно проекту, почти все детские площадки останутся на прежних местах, за исключением зон в эколого-просветительском парке, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Там две из четырех объединим в одну. Учитывая особенность территории, большинство оборудования детских игровых зон будет выполнено в экостиле из натуральных материалов, преимущественно дерева. Это позволит им органично вписаться в природный ландшафт».

В наиболее посещаемой части парка — досугово-рекреационной — расположится игровое пространство площадью более 1200 кв. м. Там будут качели, песочница, карусели, качалки и игровые комплексы с горками, лазалками и препятствиями. В историко-культурной части место для игр займет около 240 кв. м, а в природной зоне парка обновят две детские локации общей площадью более 1500 кв. м. В них появятся качели, полосы препятствий, карусели и комплексы с домиками и горками. В эколого-просветительском парке на площади более 950 кв. м. разместят песочницу, горки, комплексы для лазания и преодоления препятствий, а также качалки, карусели и качели.

Поскольку детские игровые зоны находятся на большом расстоянии друг от друга, на каждой из них установят набор оборудования, рассчитанный для всех возрастов.

Обновление площадок проводят в рамках работ по сохранению и восстановлению парка «Покровское-Стрешнево». Завершить основные мероприятия по устройству детских зон планируют в третьем квартале этого года.

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