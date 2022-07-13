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Сбивший насмерть пешеходов в Люберцах водитель каршеринга арестован

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Фото: Соцсети
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Суд отправил под арест мужчину, который, сидя за рулем каршерингового автомобиля, допустил ДТП со смертельным исходом в городе Люберцы Московской области. Об этом в среду, 13 июля, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

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Водитель сбил троих пешеходов, среди которых была 14-летняя девочка. Взрослые скончались в больнице.

«Водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — рассказала Петрова журналистам.

Накануне сообщалось, что следователь Следственного управления МУ МВД РФ «Люберецкое» вынес постановление о переквалификации действий водителя автомобиля каршеринга, сбившего накануне трех человек на регулируемом пешеходном переходе с части первой на часть пятую статьи 264 УК РФ. 47-летний водитель был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

ДТП произошло в понедельник, 11 июля, на Октябрьском проспекте в районе дома 112. Автомобиль каршеринга марки Kia выехал на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого машина столкнулась с автомобилем такси, припаркованным возле автобусной остановки.

Водитель каршерингового автомобиля был задержан. Объяснить причины аварии он толком не смог. По его словам, «в глазах помутнело, а когда очнулся, уже случилось то, что случилось». Известно, что у него большой водительский стаж — с 1993 года.

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