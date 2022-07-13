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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по военной части ПВО в Луганске

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Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО), обеспечивающей безопасность Луганска. Об этом 13 июля сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram-канале.

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Корреспондент «Известий» побывал на заводе «Азот», откуда продолжается эвакуация мирных жителей

Как он заверил, приняты все меры по обеспечению безопасности мирных жителей. Небо надо городом контролируют резервные силы.

«Информации о пострадавших в результате удара пока нет», — отметил Марочко.

По данным офицера Народной милиции ЛНР, несколько украинских ракет во время обстрела города достигли цели. Удар пришелся по важным объектам гражданской инфраструктуры.

Информацию об обстреле Луганска подтвердил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. В сторону города запустили с интервалом в секунды как минимум три ракеты «Точка-У». По мнению Киселева, российским силам ПВО не удалось распознать мишени, так как их было несколько одномоментно и ПВО приняли их за одну цель.

Удар ВСУ нанесли из района между Артемовском и Соледаром, предположил Киселев.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что в Луганске прогремела серия мощных взрывов. Первая из них была отмечена в районе села Александровка и поселка Металлист около 23:50 вторника (время совпадает с мск). К северу от города возник крупный пожар.

10 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник опубликовал видео последствий обстрела Луганска украинскими ракетами. Ночное небо над городом озарила яркая вспышка после того, как система ПВО сбила украинскую ракету. ВСУ обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня, замаскированной под гражданский грузовик, обстрел города велся из жилой застройки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик заявили об ухудшении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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