Полуторагодовалая девочка выпала из окна в Тюмени

Полуторагодовалая девочка выпала из окна на шестом этаже жилого дома в Тюмени. Пострадавшая упала на крышу городской поликлиники.

Инцидент произошел в дневное время на улице Газовиков. По словам очевидцев, на которых ссылается портал «Наш город», мама могла оставить ребенка одного в квартире. Девочка выпала упала на крышу поликлиники, которая расположена на первом этаже жилого дома.

Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу №2. Девочку перевели в анестезиолого-реанимационное отделение детского стационара.

Ранее сообщалось, что в Омске за сутки два полуторагодовалых ребенка выпали из окон жилых домов. Одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что мальчик забрался на окно, когда его мама отсутствовала, а старшая сестра готовила еду.