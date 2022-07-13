Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочий

Бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович задержан правоохранителями в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом 13 июля сообщил осведомленный источник.

Фигурант задержан на 48 часов до избрания меры пресечения по уголовному делу Басманным судом российской столицы.

Известно, что обвинение ходатайствовало об аресте.

По предварительной информации, он подозревается в превышении должностных полномочий.

У Гуровича и других сотрудников МЧС проведены обыски.

25 мая президент России Владимир Путин своим указом освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС РФ.

Андрей Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.