Более 15% россиян готовы бросить работу из-за крупного выигрыша в лотерею

Всего 16% жителей России готовы бросить работу, если выиграют крупную сумму в лотерею. Такие данные в среду, 13 июля, приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«10 лет назад только половина работающих предполагали, что, располагая крупной суммой, сохранят постоянную занятость (53%), 38% сообщали, что в случае джекпота уволятся — 10 лет спустя эти планы есть у вдвое меньшей доли россиян: только 16% готовы уволиться в этой ситуации», — сказано на сайте организации.

Кроме того, отмечается, что каждый пятый гражданин РФ «с той или иной периодичностью играет в лотереи (22%)».

10 мая стало известно о крупном выигрыше британца в европейской лотерее EuroMillions — £184 млн ($225,3 млн). СМИ отмечали, что рекордный выигрыш сделает победителя богаче британской певицы Адель. Кроме того, на эти деньги можно приобрести, например, остров Рангиай у берегов Таиланда, который выставлен на продажу за £130 млн.