Свыше 5,5 млрд рублей потратят на ремонт школ и детсадов в Татарстане

В 2022 году в Татарстане отремонтируют 118 школ, 22 детских сада и четыре общежития. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдуса Насырова.

Общая сумма финансирования составляет свыше 5,5 млрд рублей. Порядка 3,7 млрд рублей выделено в рамках федеральной программы. На текущий момент ремонт выполнен на 62%.

Ожидается, что в школах все строительные и монтажные работы завершатся в середине августа. Учебные учреждения должны принять школьников 1 сентября. В детских садах ремонтные работы будут продолжаться до конца года.

С 2012 года в Татарстане на капитальный ремонт объектов образования потратили 25 млрд рублей. В порядок приведены почти 1,6 тыс. объектов, в том числе 818 муниципальных школ, а также 77 коррекционных школ.