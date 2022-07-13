Посольство РФ в Шри-Ланке сообщило о работе в обычном режиме

Консульское обслуживание российских граждан в посольстве РФ в Шри-Ланке ведется в обычном режиме. Об этом сообщили 13 июля в дипмиссии РФ в Коломбо.

Россиянам рекомендовано быть осторожными и избегать массового скопления людей.

«В связи с происходящими событиями мы выпустили рекомендацию для россиян, находящихся сейчас в Шри-Ланке, призвав их проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что посольство США в Коломбо приостановит прием граждан по консульским и визовым вопросам в связи с проходящими в столице Шри-Ланки протестами.

13 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил спикеру парламента, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе назначен исполняющим обязанности президента страны. В этот же день после того, как Раджапакса покинул страну, власти ввели на ее территории режим чрезвычайного положения.

Раджапакса покинул страну и улетел на Мальдивы накануне. По данным AFP, политик улетел вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32. Перед этим он подписал заявление об отставке с поста президента.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что находящимся в Шри-Ланке россиянам рекомендуется соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей в связи с ситуацией в республике. Как напомнила дипломат, 9–10 июля в столице Шри-Ланки прошли массовые акции протеста на фоне ухудшения социально-экономической ситуации, которые переросли в беспорядки.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.