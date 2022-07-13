Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские ПВО перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У»
Общество
Задержан бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин
Мир
Российская делегация прибыла на переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле
Мир
Четверть жителей США захотели пересесть на электромобили из-за высоких цен на бензин
Мир
Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел
Мир
Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП после отъезда президента Раджапаксы
Мир
Россия допустила продление украинского транзита газа после 2024 года
Мир
Власти Херсонской области сообщили о поджоге ВСУ пшеничных полей на границе
Мир
Более 43 тыс. туристов застряли во Вьетнаме на острове Фукуок из-за непогоды
Мир
Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
Мир
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Сюжет:

Посольство РФ в Шри-Ланке сообщило о работе в обычном режиме

0
Фото: Global Look Press/Isura Nimantha
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Консульское обслуживание российских граждан в посольстве РФ в Шри-Ланке ведется в обычном режиме. Об этом сообщили 13 июля в дипмиссии РФ в Коломбо.

Клановая экономика: кто виноват в отставке президента Шри-Ланки
Решатся ли накопившиеся в стране проблемы после смены власти

Россиянам рекомендовано быть осторожными и избегать массового скопления людей.

«В связи с происходящими событиями мы выпустили рекомендацию для россиян, находящихся сейчас в Шри-Ланке, призвав их проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что посольство США в Коломбо приостановит прием граждан по консульским и визовым вопросам в связи с проходящими в столице Шри-Ланки протестами.

13 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил спикеру парламента, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе назначен исполняющим обязанности президента страны. В этот же день после того, как Раджапакса покинул страну, власти ввели на ее территории режим чрезвычайного положения.

Раджапакса покинул страну и улетел на Мальдивы накануне. По данным AFP, политик улетел вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32. Перед этим он подписал заявление об отставке с поста президента.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что находящимся в Шри-Ланке россиянам рекомендуется соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей в связи с ситуацией в республике. Как напомнила дипломат, 9–10 июля в столице Шри-Ланки прошли массовые акции протеста на фоне ухудшения социально-экономической ситуации, которые переросли в беспорядки.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022