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Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое после остановки «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Темпы заполнения газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание. Об этом 13 июля свидетельствуют данные компании Gas Infrastructure Europe (GIE).

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«Газопровод «Северный поток», по которому идет российский газ, работает со скоростью 70 млн куб. м в день — это самый низкий уровень работы за всю его историю», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, скорость потоков российского газа в Европу была намного выше даже во время его прекращения поставок в 2006 и 2009 годах, так как в то время для поддержки был доступен трубопровод Ямал – Европа, который обеспечивал скорость передачи до 90 млн куб. м в сутки.

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) в понедельник пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. В то же время отбор из хранилищ, наоборот, вырос: с 17 до 76 млн куб. м. Таким образом, запасы пригодного газа в ПХГ Европы на 11 июля выросли до 62,34% — это на 1,43 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

Накануне обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов заявил, что Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1». Если объемы поставок по газопроводу не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70% к концу года, полагают эксперты.

В середине июня приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом Канады возвращать из ремонта турбины.

Газопровод «Северный поток» из России в Европу приостановил работу с 11 по 21 июля с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. В Москве отмечали, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по СП-1 для его ремонта может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады отремонтированной турбины.

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