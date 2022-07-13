WSJ: моральное и политическое замешательство Запада стало секретным оружием Путина

Моральное и политическое замешательство Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 13 июля, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более 10 лет с лихвой окупается», — заявил он.

Обозреватель считает, что Россия добилась наибольших успехов в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной.

«Опасения, что российское газовое эмбарго может нанести ущерб европейской экономике и оставит комфортных немецких граждан в темноте следующей зимой, заменили надежды на то, что западные санкции поставят Москву на колени», — отмечает он.

Автор указал на то, что Германия, запуганная последствиям финансового противостояния с РФ, начала уклоняться от обещаний по увеличению расходов на оборону. Помимо этого, он отметил, что вслед за Китаем и присоединившимся к нему Бразилией и Индией, страны выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с G7.

Мид также перечислил три уязвимости Запада: тенденция к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран, ценностная политика Запада и разногласия внутри либеральных стран Запада. Культурные войны не способствуют единству, заключает автор.

Ранее в этот день директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что европейским странам следует понимать, что рестрикции в отношении России изнуряют их собственную экономику, действуя по принципу бумеранга. Москва оставляет за собой право на ужесточение специальных мер, подчеркнул дипломат.

11 июля сенатор Алексей Пушков прокомментировал антироссийские санкции, введенные Германией и другими странами Запада против газопровода «Северный поток – 1», и выразил мнение, что ФРГ самостоятельно загоняет себя в условия дефицита и кризиса из-за них.

17 июня Путин заявил, что все вводимые против России санкции являются безумными и бездумными. При этом он отметил, что санкции — это обоюдоострое оружие, которое наносит сопоставимый или больший урон его конструкторам. До этого, в мае, российский лидер отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

Днем ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Европа переплатит за энергоресурсы €400 млрд в 2022 году из-за принятых ранее нефтяного эмбарго и прочих санкций.

19 мая Новак предположил, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться в следующем году. Он уточнил, что отказ стран Евросоюза от энергоносителей изменит только цепочки поставок, но баланс на рынке при этом сохранится.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».