Пострадавший при пожаре дом признали зоной ЧС в Тюмени

Зону чрезвычайной ситуации утвердили в пострадавшем от пожара доме в Тюмени. В любой момент в здании могут обрушиться стены и потолки.

Пожар в деревянном доме на 12 квартир по улице Камчатской произошел вечером 12 июля. 30 жильцам предложили временно разместиться в гостинице, такой возможностью воспользовались по меньшей мере четыре человека. В администрации отметили, что здание было построено в 1980 году, а в 2021 году его признали аварийным. Расселить дом планировалось к концу 2023 года, пишет Megatyumen.ru.

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС пришла к выводу, что в доме не исключена опасность обрушения строительных конструкций. Безопасность граждан при вывозе имущества будут обеспечивать сотрудники МЧС и полиции.

Ранее сообщалось, что за четыре дня в Орске (Оренбургская область) сгорели два аварийных расселенных дома. Специалисты не исключают версию о поджоге.